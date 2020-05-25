На проспекте Тракторостроителей вылетел в кювет автомобиль

25 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера днём на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах водитель Киа Рио не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки. Травмы получили и водитель,и двое мужчин-пассажиров. После оказания медицинской помощи отпущены домой. По словам пострадавших,все трое были пристёгнуты ремнем безопасности. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии. 

От медицинского освидетельствования 39-летний водитель отказался. Иномарка помещена на спецстоянку. Водитель привлечен к административной ответственности.

 

 

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Вчера днём на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах водитель Киа-Рио не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки. Травмы получили и сам водитель,и двое мужчин-пассажиров. После оказания медицинской помощи отпущены домой. По словам пострадавших,все трое были пристёгнуты ремнем безопасности. От медицинского освидетельствования 39-летний водитель отказался. Иномарка помещена на спецстоянку. Водитель привлечен к административной ответственности.

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25.05.2020

www.tavanen.ru 

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