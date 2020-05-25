Вчера днём на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах водитель Киа Рио не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки. Травмы получили и водитель,и двое мужчин-пассажиров. После оказания медицинской помощи отпущены домой. По словам пострадавших,все трое были пристёгнуты ремнем безопасности. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

От медицинского освидетельствования 39-летний водитель отказался. Иномарка помещена на спецстоянку. Водитель привлечен к административной ответственности.

25.05.2020

www.tavanen.ru