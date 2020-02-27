Премьер-министр Чувашии Олег Николаев подписал постановление, согласно которому распределены субсидии на 2020 год из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

В Чувашии конкурсной комиссией отобраны 738 проектов инициативного бюджетирования, направленных на развитие социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Направления проектов: автомобильные дороги местного значения и сооружения на них – 302 проекта; объекты коммунального хозяйства – 103 проекта; места массового отдыха – 117 проектов;

объекты социально-культурной сферы – 42 проекта; детские и игровые площадки – 59 проектов; места захоронения – 84 проекта;

обустройство водных объектов в целях противопожарной безопасности – 18 проектов; очистка водоемов – 13 проектов.

На финансирование отобранных проектов из бюджета республики необходимо направить 443,3 млн. рублей. В республиканском бюджете на реализацию проектов в 2020 году предусмотрено 250 млн. рублей. Исходя из этого, возможно профинансировать 463 проекта, на реализацию которых потребуется 249,4 млн. рублей.

Объем субсидий за счет республиканского бюджета:

Чебоксарский район 8001,9 (тыс.рублей) 3070,9 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 4931,0 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» Абашевское сельское поселение 875,7 0,0 875,7 Большекатрасьское сельское поселение 958,0 0,0 958,0 Ишакское сельское поселение 465,9 0,0 465,9 Кшаушское сельское поселение 1 276,7 0,0 1 276,7 Сарабакасинское сельское поселение 431,4 0,0 431,4 Синьяльское сельское поселение 2462,7 2348,2 114,5 Чиршкасинское сельское поселение 1389,9 722,7 667,2 Янышское сельское поселение 141,6 0,0 141,6

27.02.2020

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