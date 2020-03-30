В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции клиентские службы Пенсионного фонда переходят на работу по предварительной записи. Оформление пособия на погребение будет осуществляться в обычном режиме.

Жителям Чебоксарского района рекомендуется подавать заявления, получать справки, консультации – без обращения в клиентскую службу, дистанционно. В случае необходимости личного приёма обязательна предварительная запись.

Записаться на прием можно на сайте ПФР (Личный кабинет гражданина – Запись на прием) или по телефону регионального контакт-центра 8 (8352) 64-91-14, а также по стационарному телефону «горячая линия» 8(83540) 2-19-67.

При планировании визита в ПФР советуем предварительно обращаться в Личный кабинет на сайте ПФР или на портал госуслуг и получать необходимые услуги не выходя из дома.

В круглосуточном режиме вопросы принимаются через официальный сайт ПФР (личный кабинет — задать вопрос онлайн), задать вопрос можно в группе в социальной сети «В контакте» ( «Пенсионный фонд РФ по Чувашской Республике» ).

30.03.2020

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