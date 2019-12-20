Вчера в администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения состоялось третье заседание по выборам кандидатур на пост главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения. В составе жюри — 8 человек, 4- по из них из района: Глава Чебоксарского района Николай Хорасев, заместитель главы администрации Чебоксарского района Валерий Михайлов, заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы администрации района Надежда Яковлева и начальник финансового отдела администрации района Мария Сергеева, а также местные депутаты Вячеслав Спиридонов, Николай Смирнов, активисты Светлана Мартьянова и Людмила Лазуркина. На пост главы претендовали 3 конкурсанта: учитель физики Владимир Ильин из д. Салабайкасы, Александр Фадеев из д.Адыльял и начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Александр Кудряшов из д. Питикасы. Члены комиссии оценивали их по 5 вопросам, по 5 баллам. По итогам рассмотрения кандидатур жюри Александр Кудряшов набрал 180 баллов, Владимир Ильин — 148 баллов.

Депутаты Вурман-Сюктерского сельского поселения в ближайшее время на своём заседании путём голосования выберут одного из них.

20.12.2019

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