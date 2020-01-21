В минувшие выходные на базе Спортивной школы «Спартак» в Чебоксарах были разыграны награды первенства республики по стрельбе из лука в помещении. Состязания в меткости, прошедшие 18-19 января, собрали более 60 сильнейших юных лучников из городов и районов Чувашии. В стрельбе из блочного и классического луков состязались представители Чебоксар, Чебоксарского и Порецкого районов. Борьба за лидерство проходила в двух возрастных группах – среди юниоров 17-19 лет, юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Отметим, что по результатам соревнований, почти все награды завоевали столичные лучники.

По итогам двухдневных соревнований среди юниорок этого же возраста места распределились следующим образом: первое место – Анна Иванова, второе – Ксения Александрова, третье – Анна Степанова. Их земляки Даниил Громов и Дмитрий Кочетков стали призерами в стрельбе из классического лука. Лучший результат показал представитель Чебоксарского района Андрей Семенов.

21.01.2020

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