Сегодня ночью в столице Чувашии на Московском проспекте иномарка при попытке повернуть на улицу Афанасьева вылетела с дороги, врезавшись в бетонную опору освещения.
Как сообщает ГИБДД Чувашии, водитель был в состоянии опьянения, причём пойман за рулём нетрезвым не в первый раз. Это означает, что по данному факту будет возможно уголовное дело. Кроме того, ему придётся возместить ущерб за повреждение городских коммуникаций.
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Поздравления
Хаклăран та хаклă юратнă аннене, кукамая, çывăх çыннăмăра Шорчекассинче пурăнакан Феонита Ивановна ВАСИЛЬЕВĂНА 88 çул тултарнă ятпа чун-чĕререн ăшшăн саламлатпăр. Çирĕп сывлăх, иксĕлми телей, канлĕ ватлăх сунатпăр. Нумай-нумай çул пире савăнтарса пурăн.
Хĕрĕсем, кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем, çывăх тăванĕсем.
19-802
Февралĕн 8-мĕшĕнче «Тăван Ен» хаçат редакцийĕн штатра тăман корреспонденчĕ, Антонина Захаровна ЕФИМОВА 71 ҫул тултарать. Çуралнă кунпа йышăнсамăр чун-чӗререн тухакан чи ырӑ та ӑшӑ сӑмахсене. Уйӑх пек ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑвансемпе шакӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунатпӑр.
«Тăван Ен» хаçат коллективĕ
20-07
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