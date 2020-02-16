Сегодня ночью в столице Чувашии на Московском проспекте иномарка при попытке повернуть на улицу Афанасьева вылетела с дороги, врезавшись в бетонную опору освещения.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, водитель был в состоянии опьянения, причём пойман за рулём нетрезвым не в первый раз. Это означает, что по данному факту будет возможно уголовное дело. Кроме того, ему придётся возместить ущерб за повреждение городских коммуникаций.

16.02.2020

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