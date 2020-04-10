Ко Дню Республики на Московской набережной Чебоксар благоустроят «тихую зону», в которой территории для беседок будут оформлены растениями, появится площадка для детей, в каждой беседке — мангалы. На всей территории высадят зеленые насаждения.

Беседки будут сдаваться в аренду, для их обслуживания в «тихой зоне» установят сервисный блок. Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков поручил проработать вопрос установки камер видеонаблюдения и подключения их к системе «Безопасный город».

Дополнительно на совещании обсудили вопрос открытия пунктов проката электросамокатов. Предварительно планируется разместить 3 мобильных точки по всей длине набережной.

10.04.2020

www.tavanen.ru