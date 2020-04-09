На маршруте 162 три часа до и три часа после обеда движение не осуществляется

9 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

Ежедневно на маршрут номер 162 Чебоксары -Кугеси выходят 20-25 единиц транспорта.  С 9 до 12 и с 14 до 17  часов по этому маршруту движение не осуществляется. В остальное время вплоть до 21 часа микроавтобусы  выходят в рейс каждые 15 минут. Об этом сообщил индивидуальный предприниматель, перевозчик Геннадий Софронов.

По его словам,  1-2 раза в день салоны автобусов дезинфицируют, водители выходят на рейс в масках. Им дано указание оставлять в салоне пустые места,  рядом с водителем места не заполнять.

 

9.04.2020

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