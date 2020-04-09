Ежедневно на маршрут номер 162 Чебоксары -Кугеси выходят 20-25 единиц транспорта. С 9 до 12 и с 14 до 17 часов по этому маршруту движение не осуществляется. В остальное время вплоть до 21 часа микроавтобусы выходят в рейс каждые 15 минут. Об этом сообщил индивидуальный предприниматель, перевозчик Геннадий Софронов.

По его словам, 1-2 раза в день салоны автобусов дезинфицируют, водители выходят на рейс в масках. Им дано указание оставлять в салоне пустые места, рядом с водителем места не заполнять.

9.04.2020

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