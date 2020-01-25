22 января Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с сотрудниками ИДПС ОСБ ГИБДД по Чувашской Республике, территориальным отделом Средне-Волжского МУГАДН по Чувашской Республике и ИФНС России по Чувашской Республике провели рейд по соблюдению правил перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам сообщения «Чебоксары — Новочебоксарск» Чувашской Республики. В ходе мероприятия было проверено более 30 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, выявлено 7 нарушений административного законодательства.
Как сообщает Минтранс Чувашии, в отношении одного водителя межмуниципального маршрута государственным инспектором МУГАДН составлен протокол об административном правонарушении по статье ч. 1 ст. 6.25 («Несоблюдение требований к знаку о запрете курения») КоАП РФ. В отношении 6 водителей межмуниципальных маршрутов инспекторами ГИБДД составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями: ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»), ст. 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности»).
25.01.2020
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