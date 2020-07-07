Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики регулярно проводят контрольно-выездные мероприятия по выявлению нарушений указа Главы Чувашии в части ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики, относительно соблюдения масочного режима. Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

С 3 апреля 2020 года сектором контрольно-надзорной деятельности и безопасности дорожного движения отдела автомобильного и иных видов транспорта Минтранса Чувашии проверено более 100 автобусов, 15 – легковых такси, из них выявлено порядка 100 нарушений, составлено 38 административных материалов.

Наибольшее количество нарушений выявлено на следующих межмуниципальных маршрутах: № 145-к, 158, 162, 220, 234, 262, 270, 271, 325. Из указанных маршрутов в Чебоксарский район курируют четыре : № 145-к(Чебоксары-Мамги) , 158 (Чебоксары-Малые Карачуры) , 162 (Чебоксары-Кугеси) , 325 (Чебоксары-Кугеси).

Много нареканий вызывает у проверяющих и санитарное состояние автобусов.

Как заявил руководитель ведомства Владимир Осипов такие рейды будут проводится регулярно. В их процессе собираются фото- и видеоматериалы о нарушениях, затем они направляются в мировые суды для возбуждения административных дел. Владимир Михайлович также подчеркнул, что несоблюдение установленных требований может грозить перевозчикам привлечением к административной ответственности или наложением штрафа. Кроме этого он подчеркнул о необходимости ужесточения мер воздействия к нерадивым перевозчикам.

Кстати Перевозчики вправе отказать пассажиру в предоставлении услуги, если у него нет средств индивидуальной защиты, или же он может сам выдавать маски, если у него есть такая возможность.

7.07.2020

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