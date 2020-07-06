С 5 июля 2020 года открылись пассажирские перевозки на внутригородские линии по Волге по маршруту «Чебоксары- ЛЕВЫЙ БЕРЕГ». Об этом сообщает Речной порт.
Отправление из Чебоксар: 10-00, 12-30, 15-00 (суббота, воскресенье), 17-40.
Отправление с Левого берега: 10-30, 13-00, 15-30 (суббота, воскресенье), 18-10.
Стоимость билетов: взрослый — 85 рублей;детский с 5 до 10 лет — 42 рубля; багаж — 40 рублей.
Билеты реализуются в ограниченном количестве не более 50% от полной загрузки теплохода.
Справки по телефону: 49-44-00.
6.07.2020
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