Служба по строительству и ремонту дорог АО «Дорэкс» с прошлой недели выполняет планировку грунта и устранение дефектов покрытия на дорожном полотне Лапсарского проезда. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Дорожники уже выполнили отвод талых вод, профилирование грунта, засыпку ям щебнем и укатку асфальтогранулята. Из спецтехники в работах задействованы самосвалы, автогрейдеры, бульдозер и экскаватор.

Напомним, подготовка проектной документации для реконструкции Лапсарского проезда выполняется с финансовым участием предприятий, расположенных вдоль проезда. В промзоне располагается около 90 предприятий, загруженность дороги транспортом в отдельные дни достигает 2 тыс. автомобилей в час. Это первый пример государственно-частного партнерства в истории дорожного строительства г.Чебоксары.

Приступить к реконструкции дорожного объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городские власти планируют в 2020 году. В ближайших планах — завершить разработку проектно-сметной документации, получить положительную экспертизу, провести аукцион по отбору подрядной организации и приступить к подготовительным работам. На Лапсарском проезде будет выполнена полная замена дорожного полотна с перекладкой подземных коммуникаций и сетей освещения, устройством 2-полосной дороги и тротуара.

18.03.2020

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