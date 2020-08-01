На Красной площади Чебоксар будут дежурить патрули

1 августа, 2020 - Актуально - нет комментариев

На Красной площади Чебоксар усилят охрану. Причиной стало бескультурье горожан и игнорирование правил пользования горками и качелями. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия». 

Городские власти заявляют: люди не умеют ценить то, что для них сделали. Причем и взрослые, и дети. К примеру, встают на качели ногами или раскачиваются на них в таком количестве, которое не предусматривает завод-изготовитель. Что, естественно, приводит к травмам и поломке конструкций. В городской администрации подчеркивают: площадка под навесом — прежде всего зона отдыха, а не экстремальных развлечений.

 — Мы сейчас можем посмотреть на эту площадку, где, в принципе, уже есть нарушения определенные. Дети катаются на элементе «гнездо» по три, по четыре человека, хотя висят правила и написано, сколько людей может кататься. Соответственно, не все дети маленькие могут прочитать правила. Поэтому, мы должны понимать почему именно ответственность несут родители и сопровождающие их лица, — отметил специалист в области эксплуатации аттракционов и детских площадок Игорь Ивонтьев.

 

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости