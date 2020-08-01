На Красной площади Чебоксар усилят охрану. Причиной стало бескультурье горожан и игнорирование правил пользования горками и качелями. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Городские власти заявляют: люди не умеют ценить то, что для них сделали. Причем и взрослые, и дети. К примеру, встают на качели ногами или раскачиваются на них в таком количестве, которое не предусматривает завод-изготовитель. Что, естественно, приводит к травмам и поломке конструкций. В городской администрации подчеркивают: площадка под навесом — прежде всего зона отдыха, а не экстремальных развлечений.

— Мы сейчас можем посмотреть на эту площадку, где, в принципе, уже есть нарушения определенные. Дети катаются на элементе «гнездо» по три, по четыре человека, хотя висят правила и написано, сколько людей может кататься. Соответственно, не все дети маленькие могут прочитать правила. Поэтому, мы должны понимать почему именно ответственность несут родители и сопровождающие их лица, — отметил специалист в области эксплуатации аттракционов и детских площадок Игорь Ивонтьев.