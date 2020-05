View this post on Instagram

А вот и свежие фотографии с Красной площади! 😍 Работа у нас кипит и мы тоже с нетерпением ждем когда вы все придете сюда и оцените наш труд! 😍 Сдача объекта все ближе и каждый ваш "лайк" придаст нам новых сил для завершения реконструкции! ☺