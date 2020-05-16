Подрядчик, выполняющий работы по реконструкции Красной площади в столице Чувашии, ПАО «Дорисс» опубликовал в Инстаграме фото хода работ.
Реконструкция Красной площади стоимостью 1,2 млрд рублей стала возможной благодаря федеральной субсидии, выделенной в рамках программы «Развитие культуры и туризма».
К настоящему времени подрядчик ПАО «Дорисс» уже завершил работы по прокладке инженерных сетей. Рабочие продолжают укладывать гранитную плитку, ведут озеленение территории и пусконаладку фонтана.
На Красной площади будет благоустроена детская площадка с игровым комплексом и инклюзивным оборудованием.
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