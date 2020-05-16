На Красной площади укладывают плитку и проводят пусконаладку фонтана

16 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Подрядчик, выполняющий работы по реконструкции  Красной площади в столице Чувашии,  ПАО «Дорисс» опубликовал в Инстаграме фото хода работ.

Реконструкция Красной площади стоимостью 1,2 млрд рублей стала возможной благодаря федеральной субсидии, выделенной в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

К настоящему времени подрядчик ПАО «Дорисс» уже завершил работы по прокладке инженерных сетей. Рабочие продолжают укладывать гранитную плитку, ведут озеленение территории и пусконаладку фонтана.

На Красной площади будет благоустроена детская площадка с игровым комплексом и инклюзивным оборудованием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости