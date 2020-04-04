Центр гигиены и эпидемиологии республики выделил для лаборатории Центра СПИД 500 тестов на выявление COVID — 19.

Как пояснила ГТРК «Чувашия» заведующая отделением Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ирина Кочерова, лица, у которых нет простудных заболеваний, у которых не было контактов с больными covid или те лица, которые прибыли из зарубежных поездок более 14 дней назад, могут сдать биологический материал по месту жительства, обратившись непосредственно по телефону в регистратуру, к своему лечащему доктору, участковому терапевту. Для того, чтобы у них произвели забор.

Приезжать в Центр СПИД не нужно, поскольку здесь работает только лаборатория, забор анализов не проводится.

Доктора выезжают на дом, берут мазки из зева и носа и направляют их в центр. В Центр уже поступило более ста образцов биологических материалов. Исследования проводят бесплатно.

Лаборатория Центра СПИД проводит исследования мазков только у потенциально здоровых людей.

4.04.2020

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