В Чебоксарском районе мобильные группы продолжают дежурить на кладбищах, чтобы исключить массовые посещения в День Святой Троицы. Это делается, чтобы избежать распространения коронавируса.

В Ишлейском сельском поселении мобильные группы патрулировали кладбища д. Хачики, д. Чурачики.

В Кшаушском сельском поселении проверяются кладбища в с. Янгильдино и д. Мижеры.

В Синьяльском сельском поселении сотрудники полиции и администрации дежурят на кладбищах с. Чемурша и д. Шанары.

Справочно По данным на 6 июня, в Чебоксарском районе подтверждено 157 случаев коронавируса. Муниципалитет входит в лидеры антирейтинга по числу заболевших среди районов Чувашии.

7.06.2020

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