На кладбищах Чебоксарского района дежурят мобильные группы

7 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе мобильные группы продолжают дежурить на кладбищах,  чтобы исключить массовые посещения в День Святой Троицы. Это делается,  чтобы избежать распространения коронавируса.

В Ишлейском сельском поселении мобильные группы патрулировали кладбища д. Хачики,  д. Чурачики.

В Кшаушском сельском поселении проверяются кладбища в с. Янгильдино и д. Мижеры.

В Синьяльском сельском поселении сотрудники полиции и администрации дежурят на кладбищах с. Чемурша и д. Шанары.

Справочно

По данным на 6 июня,  в Чебоксарском районе подтверждено 157 случаев коронавируса. Муниципалитет входит в лидеры антирейтинга по числу заболевших среди районов Чувашии.

7.06.2020

www.tavanen.ru

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