В Чебоксарском районе мобильные группы продолжают дежурить на кладбищах, чтобы исключить массовые посещения в День Святой Троицы. Это делается, чтобы избежать распространения коронавируса.
В Ишлейском сельском поселении мобильные группы патрулировали кладбища д. Хачики, д. Чурачики.
В Кшаушском сельском поселении проверяются кладбища в с. Янгильдино и д. Мижеры.
В Синьяльском сельском поселении сотрудники полиции и администрации дежурят на кладбищах с. Чемурша и д. Шанары.
Справочно
По данным на 6 июня, в Чебоксарском районе подтверждено 157 случаев коронавируса. Муниципалитет входит в лидеры антирейтинга по числу заболевших среди районов Чувашии.
7.06.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: