Ключевые предприятия жизнеобеспечения задействованы в работах по наведению порядка на Казанской набережной. До 1 июня все 4 километра зеленой зоны вдоль бетонной дамбы должны быть приведены в порядок: вырублены аварийные деревья, очищены ливнеприемники, вывезен собранный мусор. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Работа кипит на всем протяжении набережной: очищаются ливнеприемники, которые отдыхающие граждане превратили в приемники для мусора, вырубаются опасно нависшие над склонами аварийные деревья.

Подключились к работам десятки добровольцев из числа учащейся и студенческой молодежи. – Традиционно волонтеры г.Чебоксары активно принимают участие в экологических акциях, — говорит Станислав Трофимов, начальник отдела молодежного и общественного развития городской администрации. — И сегодня мы вновь вышли, чтобы помочь в благоустройстве Казанской набережной. Для нас это системная работа. Радует, что молодежь неравнодушна, и своими руками готова помогать благоустраивать любимый город. Стараемся привести в порядок всю территорию, которую нам доверили. За два часа работы собрали более 50-ти автопокрышек, чтобы их вывезли на утилизацию, десятки мешков с различным мусором. Помогаем убирать деревья, те, что под силу волонтерам.

— Наши сотрудники обследовали зеленые зоны и выдали задействованным организациям ордера-разрешения на вырубку 78 деревьев, — отмечает Дмитрий Гордеев, начальник МБУ «Управление экологии г.Чебоксары». – Это либо сухостой, либо аварийные деревья, которые представляют угрозу для проезжающего транспорта и отдыхающих граждан. Наше учреждение осуществляет контроль за ходом работ, будут вырублены только те деревья и зеленая поросль, на которые есть ордера.

27.05.2020

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