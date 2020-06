View this post on Instagram

г. Чебоксары, ул. Якимовская, 90 по Казанской набережной. Привлечен к ответственности за передачу управления нетрезвому водителю по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ. Обучал вождению. Неудачно подали задний ход.