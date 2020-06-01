В выходные на Казанской набережной Чебоксар владелец «Лады Калина» передал своему нетрезвому знакомому машину. Об этом сообщает паблик «Город грехов».

У знакомого не было водительских прав, он включил заднюю передачу и скатился в Волгу.

Сотрудники ГИБДД автовладельца оформили за передачу управления нетрезвому. Водителя — за нетрезвое вождение без водительских прав.

1.06.2020

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