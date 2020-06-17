1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Дата голосования была определена Указом Президента Российской Федерации № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Решение провести голосование и узнать мнение граждан России о вносимых поправках в Основной закон страны принял Президент Российской Федерации.

Ранее 14 марта 2020 года был принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской № 1-ФКЗ, согласно которому полномочия по подготовке и проведению общероссийского голосования осуществляет система избирательных комиссий. С этого момента ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации последовательно ведут подготовку ко дню голосования. Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 188 дата голосования была назначена на 22 апреля 2020 года.

Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Президентом было принято решение о переносе даты голосования, а действия по его подготовке приостановлены постановлением ЦИК России. После назначения новой даты голосования, 2 июня 2020 года Центризбирком возобновил действия по подготовке и проведению общероссийского голосования.

Как сообщает ЦИК Чувашии, в профилактических целях на каждом участке для голосования будет организован пункт температурного контроля и при входе в помещение для голосования размещен дезинфицирующий коврик.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзером) .

Участок для голосования будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.

Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний.



17.06.2020

www.tavanen.ru