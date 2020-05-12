Президент России Владимир Путин озвучил 11 мая 2020 года меры поддержки для семей с детьми в период пандемии коронавируса.

На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

12.05.2020

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