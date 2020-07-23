19 июля в с. Ишаки проведен очередной рейд с целью контроля мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленным Указом Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166. Мобильная группа в составе представителя администрации Чебоксарского района начальника отдела по организации и проведению закупок Юрия Лебедева и УУП ОМВД России по Чебоксарскому району старшего лейтенанта полиции Павла Жестянина, провели рейд на территории Ишакского сельского поселения Чебоксарского района «Ишакский базар». По итогам рейда на базаре нарушений масочного режима не установлено, посетители и продавцы использовали средства индивидуальной защиты. При возникновении массового скопления покупателей продавцы напоминали о соблюдении социальной дистанции, проводились разъяснительные беседы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.