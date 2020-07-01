На избирательном участке 1762 в Синьяльском доме творчества проголосовали 1025 из прикрепленных 1600 человек. Об этом сообщила председатель комиссии Надежда Антонова.

«Пожилые люди пишут заявления, либо звонят по телефону и мы едем к ним домой, сегодня поехали к одному из них. Сейчас по заявлениям готовимся поехать по деревням. Пять дней мы выезжали в составе 2 членов комиссии и 1 наблюдателя по населенным пунктам. Комиссия даёт избирателям пакеты с защитной маской, перчатками, ручкой, бюллетенем. Люди после того как проголосовали, бюллетени бросают в специальные переносные ящики. Члены комиссии перед входом в избирательный участок измеряют температуру, после дают маску, перчатки и ручку. Каждые два часа производится дезинфекция помещения. Члены комиссии работают все в масках, перчатках и халатах», — рассказала Антонова.

1.07. 2020

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