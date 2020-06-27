Сегодня, в День молодежи, на избирательном участке номер 1705 в п. Сюктерка Вурман-Сюктерского сельского поселения впервые в своей жизни проголосовал Роман Туманов. Он поделился впечаилениями: «Мне исполнилось 18 лет, и в этом году я пошел в первый раз на голосование. Я прибыл на избирательный участок, где мне сначала выдали медицинскую маску, перчатки и ручку, после я сделал свой выбор. На избирательном участке было чисто, процедура голосования максимально открыта».

27.06. 2020

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