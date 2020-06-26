На избирательном участке номер 1725 в п. Кугеси, который находится в стадионном помещении спорткомплекса «Улап», уже проголосовали более 10 процентов избирателей.

Председатель участковой избирательной комиссии Елена Краснова сообщила, что к избирательному участку прикреплены избиратели, проживающие на улицах Колхозная и Советская. Их число 1025. К 13 часам 26 июня проголосовали 117 человек. Избирательный участок обеспечен средствами индивидуальной защиты. При входе руки избирателей обрабатываются антисептиками, измеряется температура. Каждому избирателю выдается набор из перчаток, маски, ручки.

По телефону 883540 23093 избиратели могут задать вопросы о голосовании и подать заявку на голосование на дому. Заявка вносится в реестр, выезды проходят по графику.

Избирательный участок открыт до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

Голосование на участке 1725 в п. Кугеси

26.06.2020

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