На избирательном участке 1713 в д. Вурманкас-Туруново, который размещается в школе, санитарные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом соблюдаются. К 15 часам 27 июня здесь проголосовали 153 избирателя.

Председатель участковой избирательной комиссии номер 1713 Александр Спиридонов рассказал: «Каждому человеку, который входит на избирательный участок, измеряем температуру, также просим людей держать дистанцию 1, 5-2 метра, дезинфицируем руки антисептиком, каждому выдаём перчатки, маски. После голосования избиратели использованные средства индивидуальной защиты бросают в специальные для этого мешки. Они входят по одной двери и выходят по другой».

Общественный наблюдатель Венера Спиридонова, работающая на данном избирательном участке, сообщила, что никаких нарушений в ходе голосования не было, меры безопасности соблюдаются. При входе в помещение для голосования организован температурный контроль и дезинфекция рук. Помещение дезинфицируется.

27.06.2020

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