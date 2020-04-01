На железнодорожном вокзале Чебоксар всем прибывающим раздают памятки, чтобы они прошли регистрацию и соблюдали режим самоизоляции, если они приехали из стран со сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил в инстаграм глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.
В Чебоксарах работает горячая линия:26-14-14.
View this post on Instagram
На ж/д вокзале пассажирам раздают памятки для прибывающих в город. Такое решение приняли на городском оперативном штабе по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. ⠀ Если Вы приехали в Чебоксары с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, сообщите об этом и соблюдайте режим самоизоляции! ⠀ Горячая линия: 8(8352) 26-14-14, 8(8352) 58-24-48, 58-51-66. #сводкакоронавирус21 #администрациячебоксар #лучшедома
1.04.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: