View this post on Instagram

На ж/д вокзале пассажирам раздают памятки для прибывающих в город. Такое решение приняли на городском оперативном штабе по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. ⠀ Если Вы приехали в Чебоксары с территорий, где зарегистрированы случаи COVID-19, сообщите об этом и соблюдайте режим самоизоляции! ⠀ Горячая линия: 8(8352) 26-14-14, 8(8352) 58-24-48, 58-51-66. #сводкакоронавирус21 #администрациячебоксар #лучшедома