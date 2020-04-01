На железнодорожном вокзале Чебоксар всем прибывающим раздают памятки, чтобы они прошли регистрацию и соблюдали режим самоизоляции, если они приехали из стран со сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил в инстаграм глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

В Чебоксарах работает горячая линия:26-14-14.

1.04.2020

www.tavanen.ru