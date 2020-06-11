11 июня на заседании парламентом одобрена кандидатура Виктории Владимировой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике для направления на согласование с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Владимирова Виктория Сергеевна родилась в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АССР. Образование высшее по специальностям «Финансы и кредит», «Специальное (дефектологическое) образование», прошла профессиональную подготовку по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Логопедия».

В рассказе о себе Виктория Владимирова отметила, что возглавляла центр помощи детям-инвалидам во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого при православ­ном Приходе храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в г. Алатырь, принимала непосредственное участие в ока­зании услуг по социально-педагогической и физической реабилитации и адап­тации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с целью обретения ими навыков самостоятельной жизни, а также социально-психологи­ческой помощи родителям, имеющим детей-инвалидов.

Под ее руководством центром оказывалась консультативная, психологическая, юридическая, соци­альная, а также материальная помощь родителям детей-инвалидов. Одновре­менно в качестве педагога-дефектолога проводила работу с детьми, нуждающимися в коррекционной помощи.

В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, продолжает заниматься вопросами выявления и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей с ограниченными возможностями здоровья.

11.06.2020

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