На понтонной переправе, связываюшей Чувашию и Нижегородскую область, со стороны с. Наваты Пильнинским отделением ГИБДД организован круглосуточный пропускной пункт. Он будет находиться там до особого распоряжения правительства Нижегородской области.

Для того, чтобы проехать как в одну, так и в другую сторону требуется предъявить один из документов:прописку в том месте, куда направляетесь, справку о допуске к работе (доставка продуктов, лекарств и т.д.)

«Жителям Нижегородской области можно предъявить разрешение в виде QR-кода. Заявку на QR-код можно оформить с помощью смартфона. Через сайт «Карта жителя Нижегородской области» nn-card.ru можно получить Qr-код.

Для второго способа получить разрешение на выход потребуется паспорт и телефон. С сотового телефона вы звоните на номер 112. Вас соединят со специалистом, который задаст уточняющие вопросы и сформирует заявку на выход. Если разрешение будет получено, вам сообщат его номер и вышлют смс с кодом доступа к порталу. При себе необходимо иметь паспорт, мобильный телефон и листок с записанным номером.

К слову сказать, сотовая связь в этом месте очень плохая, поэтому получить QR-код на месте вряд ли получится, позаботьтесь об этом заранее», — отмечают в администрации Шумерли.

14.04.2020

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