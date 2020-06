View this post on Instagram

На выездах из Чебоксар образовались многокилометровые пробки ⠀ В преддверии выходных (и Троицы) большое количество чебоксарцев решили покинут город, несмотря на дождливую погоду и наличие запретов по «короне». ⠀ Наибольшие осложнения наблюдаются на выездах из Чебоксар: ⠀ – на Алатырском шоссе (со стороны Б.Карачур) затор порядка 3 км, – на Вурнарском шоссе (со стороны Лапсар) – 2,66 км, – на Канашском шоссе (со стороны Кугесь) – 1,7 км, – на Ядринское шоссе затор собрался на подъездах к Роще и составляет порядка 1,5 км. https://zarulem.ws/news.htm?shownews=246556