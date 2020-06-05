На выездах из Чебоксар в пятницу вечером образовались многокилометровые пробки. В преддверии Троицы большое количество чебоксарцев решили покинут город, несмотря на дождливую погоду и запрета на посещение кладбищ. Об этом сообщает портал zarulem.ws.

Наибольшие осложнения наблюдаются на выездах из Чебоксар: на Алатырском шоссе (со стороны Б.Карачур) затор порядка 3 км, на Вурнарском шоссе (со стороны Лапсар) – 2,66 км, на Канашском шоссе (со стороны Кугесь) – 1,7 км, на Ядринском шоссе затор собрался на подъездах к Роще и составляет порядка 1,5 км.

5.06.2020

www.tavanen.ru