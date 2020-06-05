На выездах из Чебоксар образовались огромные пробки

5 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

На выездах из Чебоксар в пятницу вечером  образовались многокилометровые пробки. В преддверии Троицы большое количество чебоксарцев решили покинут город, несмотря на дождливую погоду и запрета на посещение кладбищ. Об этом сообщает портал zarulem.ws.

Наибольшие осложнения наблюдаются на выездах из Чебоксар: на Алатырском шоссе (со стороны Б.Карачур) затор порядка 3 км, на Вурнарском шоссе (со стороны Лапсар) – 2,66 км,  на Канашском шоссе (со стороны Кугесь) – 1,7 км, на Ядринском шоссе затор собрался на подъездах к Роще и составляет порядка 1,5 км.

 

 

 

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На выездах из Чебоксар образовались многокилометровые пробки ⠀ В преддверии выходных (и Троицы) большое количество чебоксарцев решили покинут город, несмотря на дождливую погоду и наличие запретов по «короне». ⠀ Наибольшие осложнения наблюдаются на выездах из Чебоксар: ⠀ – на Алатырском шоссе (со стороны Б.Карачур) затор порядка 3 км, – на Вурнарском шоссе (со стороны Лапсар) – 2,66 км, – на Канашском шоссе (со стороны Кугесь) – 1,7 км, – на Ядринское шоссе затор собрался на подъездах к Роще и составляет порядка 1,5 км. https://zarulem.ws/news.htm?shownews=246556

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5.06.2020

www.tavanen.ru 

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