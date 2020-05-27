При въезде в Ядрин установлены контрольно-пропускные пункты по указу Главы Чувашской Республики от 26 мая 2020г. №143 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 03 апреля 2020г. №92». Сотрудники МВД будут останавливать и проверять все машины, а тем, кто приехал в район из других регионов, будут выдавать письменное уведомление о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.



По данным на 25 мая в Ядринском районе зарегистрированы 170 случаев заболевания, в том числе 138 домашних очагов инфекции с общим числом контактных лиц 429 человек, из которых 132 ребенка.

27.05.2020

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