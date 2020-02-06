Сегодня в эфире «Таван радио» в программе «Радиоулах» дан старт рубрике «Аякри таван» про газету «Таван Ен».

Главный редактор издания Виктория Вышинская представила радиослушателям проект «Чуваш чуваша видит издалека». В его рамках в прямой эфир вышел председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Валериан Гаврилов. Он рассказал о деятельности автономии и реализации приоритетного проекта по поиску участников ВОВ. В гости на эфир также была приглашена заместитель председателя комитета по культуре Чувашского национального конгресса, представитель Чувашской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге, руководитель ансамбля «Сурпан» при Мошкасинском клубе Чебоксарского района Надежда Васильева. Она поведала об обучении детей чувашской диаспоры в Санкт-Петербурге танцам.

Виктория Вышинская представила новости чувашских диаспор Мурманска, Тюмени, Красноярска.

Редакция призывает все чувашские диаспоры в разных регионах России присоединиться к проекту «Чуваш чуваша видит издалека» и стать героями передачи на «Таван радио».

В следующий четверг выйдет в эфир передача о чувашах Крыма. Гостем станет Андрей Васильевич Яковлев, представитель ЧНК в республике Крым.

Добавим, что редакция реализовывала проект «Чуваш чуваша видит издалека» полгода благодаря гранту Мининформполитики Чувашии.

Все новости по реализации совместного проекта газеты и радио будут публиковаться с #аякритаван.

6.02.2020

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