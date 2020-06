View this post on Instagram

Сегодня, 15.06.2020 около шлюзовых каналов, расположенных в акватории реки Волга в районе г. Новочебоксарска, утонул ребенок, 2004 года рождения. ⠀ Прокуратурой Чувашской Республики по данному происшествию организованы проверочные мероприятия, которые поручены прокуратуре г. Новочебоксарска ⠀ В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности органов местного самоуправления и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение в подростка в указанном месте, а также проверены условия жизни несовершеннолетнего и наличия за ним надлежащего родительского контроля. ⠀ Процессуальная проверка, проводимая следственными органами, поставлена прокуратурой на контроль. #прокуратурачувашии #прокурорскаяпроверка #происшествие #детинаводе #безопасностьдетей #прокуратура #чувашия