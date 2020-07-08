На Волге спасена группа подростков

8 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вблизи Новочебоксарска на Волге  участились случаи купания в подходном канале судоходного шлюза. 

7 июля группа подростков 11-13 лет, пренебрегая всеми элементарными требованиями безопасности переплыла подходной, к шлюзам, канал на Волге  и оказалась на разделительном моле вблизи ГЭС  в Новочебоксарске. После поступления звонка от оперативных служб спасатели спасательной станции «Новочебоксарская» в 17 час. 18 мин. на спасательном катере прибыли к молу.  На катере подъехали сотрудники водной полиции. Все подростки благополучно переправлены на берег. Теперь воспитательно-профилактической работой с нарушителями займется еще и инспекция по делам несовершеннолетних. 

За последние две недели спасатели — водолазы Чувашской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на поиск утонувших на водных объектах в Чебоксарском, Урмарском, Моргаушском районах и в Новочебоксарске.

8.07.2020

www.tavanen.ru 

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