На Волге вблизи Новочебоксарска с льдины сняли двух человек

17 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

16 марта в Новочебоксарске  предотвратили трагедию на реке Волга. Во время патрулирования по набережной правого берега  р. Волга спасатель Александр Лесников обнаружил на выходе из подходного канала в открытую акваторию реки на оторванной льдине двух молодых людей. Об этом сообщает администрация Новочебоксарска (Чувашия).

Один из товарищей успел подать палку оставшемуся на льдине и сойти на берег. Александр Лесников  посоветовал ему прибиться к берегу, отталкиваясь палкой от соседней льдины в сторону берега. Затем подал ему «Конец Александрова» и притянул льдину вместе с ним  к берегу.

Личности спасённых не установлены, так как они  сбежали с места происшествия.

17.03.2020

www.tavanen.ru

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