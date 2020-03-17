16 марта в Новочебоксарске предотвратили трагедию на реке Волга. Во время патрулирования по набережной правого берега р. Волга спасатель Александр Лесников обнаружил на выходе из подходного канала в открытую акваторию реки на оторванной льдине двух молодых людей. Об этом сообщает администрация Новочебоксарска (Чувашия).

Один из товарищей успел подать палку оставшемуся на льдине и сойти на берег. Александр Лесников посоветовал ему прибиться к берегу, отталкиваясь палкой от соседней льдины в сторону берега. Затем подал ему «Конец Александрова» и притянул льдину вместе с ним к берегу.

Личности спасённых не установлены, так как они сбежали с места происшествия.

17.03.2020

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