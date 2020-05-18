Организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства п. Кугеси Чебоксарского района систематически и планомерно проводятся работы по ремонту и техническому обслуживанию сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

В настоящее время на биологических очистных сооружениях п. Кугеси по адресу: пер. Нагорный, 8 (700 м3/сут.) ООО «Теплоэнергосеть» проводит плановые работы по очистке и ремонту контактных резервуаров, а также ремонт металлоконструкций и аэрационного оборудования второй линии.

Работы на очистных в п. Кугеси

18.05.2020

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