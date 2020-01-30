В Чебоксарах возле Театра юного зрителя благоустроят прилегающую территорию. Стоимость работ превышает 10 млн рублей. Контракт был заключен в конце ноября 2019 года с фирмой «Аридаль». Об этом сообщает газета «Чебоксарские новости».

Проектом предусмотрено новое асфальтовое покрытие вокруг здания. Площадка перед центральным входом будет выложена брусчаткой с чувашским орнаментом, здесь установят новое освещение и скамейки. На прилегающей территории также появится светодиодный фонтан.

30.01.2020

www.tavanen.ru