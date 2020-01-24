Новые дорожные знаки установлены на дорогах столицы Чувашии. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации Чебоксар.

Для обеспечения безопасности дорожного движения по Базовому проезду возле д. 30 будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает эвакуатор».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения возле д. 9 по ул. Хузангая (школа №20) установлены дорожные знаки 1.23 «Дети» на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета на флуоресцентной пленке, обеспечивающие видимость, как в дневное, так и в ночное время.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Чебоксары восстановлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на 30–й автодороге перед кольцевым пересечением с ул. Коммунальная Слобода, 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 8.22.1 «Препятствие» по Марпосадскому шоссе возле д. 32/1.

24.01.2020

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