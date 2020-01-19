Первые аукционы в 2020 году прошли с высокой конкурентностью. Об этом сообщает Госслужба по конкурентной политике и тарифам Чувашии.

На участие в аукционе по текущему ремонту, по установке подвесного потолка в учебном корпусе и общежитии БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии с начальной (максимальной) ценой контракта более 2 млн. рублей подана 51 заявка.

Для участия в торгах на выполнение работ по текущему ремонту помещений 2 этажа отделения общей врачебной практики № 2 (семейной медицины), расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 18 БУ ЧР «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии с начальной (максимальной) ценой контракта 420 230 рублей подано 35 заявок.

19.01.2020

www.tavanen.ru