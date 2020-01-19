На аукцион по ремонту в Институте культуры поступила 51 заявка

19 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Первые аукционы в 2020 году прошли с высокой конкурентностью. Об этом сообщает Госслужба по конкурентной политике и тарифам Чувашии.

На участие в аукционе по текущему ремонту, по установке подвесного потолка в учебном корпусе и общежитии БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии с начальной (максимальной) ценой контракта  более 2 млн. рублей подана  51 заявка.

Для участия в торгах на выполнение работ по текущему ремонту помещений 2 этажа отделения общей врачебной практики  № 2 (семейной медицины), расположенных  по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 18 БУ ЧР «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии с начальной (максимальной) ценой контракта 420 230  рублей  подано 35 заявок.

19.01.2020

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