В Чувашии 6-7 июня доступ к кладбищам будет перекрыт. Это связано с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

Настоятель храма Рождества Христова с. Хыркасы Чебоксарского района Николай Мазиков разъяснил: «Коронавирус смерти не считает. Из-за скопления людей, исходя из мер безопасности, на кладбищах нет условий для соблюдения правил личной гигиены, а это может дать всплеск роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы массового скопления не было, я рекомендую людям, чтобы они либо пораньше сходили, либо попозже. Можно и дома помянуть тем, кто сейчас не может выходить из дома. Это все для нашего же здоровья».

1.06.2020

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