Народные штабы Олега Николаева продолжают работу в городах и районах Республики. Здесь волонтеры собирают подписи в поддержку кандидата на пост Главы республики, необходимые ему для регистрации как самовыдвиженцу. Всего по всей республике собрано 8400 живых подписей и 1100 – через портал Госуслуг, а сдать в избирательную комиссию нужно 5000.

В Чебоксарском районе на 20 июля собрана 981 подпись в поддержку Олега Николаева.

В Народные штабы приходили жители целыми коллективами и семьями, чтобы поставить подпись в поддержку Олега Николаева.

Народные штабы продолжат работу до единого дня голосования – 13 сентября 2020 года. Сегодня сюда может прийти каждый житель, чтобы поддержать кандидата и его программу действий. Здесь собираются люди, которым не безразлично будущее родной Чувашии и это будущее они связывают с Олегом Николаевым. В Народном штабе можно получить информацию о последних событиях хода избирательной кампании, брошюры и газеты.

Жительница Кугеси, пенсионерка Лидия Алексеева сегодня пришла в народный штаб в поселке, чтобы поставить подпись в поддержку Олега Николаева. Она поделилась своим мнением, с чем связано ее решение поставить подпись за врио Главы Чувашии: «Мне кажется Олег Николаев подает надежды для улучшения жизни республики, при нем республика стала развиваться. Все выше и выше идем. Он очень хорошо вникает в проблемы широкого круга общества. Благодаря ему достаточное количество жителей республики сохранили льготы и пособия, также многое делается для развития аграрной промышленности своим волевым решением».

Сторонники Олега Николаева создали специальный сайт zanikolaeva.ru. На сайте можно узнать адреса расположения Народных штабов по всей Чувашии, ознакомиться с мнением известных в Чувашии людей, задать вопрос кандидату. В п. Кугеси Народный штаб штаб расположен по адресу ул. Советская, 4А. Он открылся 13 июля. Сейчас перед каждым кандидатом на пост Главы Чувашии стоит непростая задача – собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. Тем, кто идет на выборы как самовыдвиженец, – еще и от жителей республики в их поддержку. Подписи муниципальных депутатов и жителей Чувашии кандидаты должны сдать в республиканский ЦИК не позднее 24 июля. Кандидаты также провели предвыборные мероприятия, связанные со сбором подписей сторонников, встречи с представителями местных отделений своих партий и с депутатами районных Советов для прохождения муниципального фильтра. Они посетили муниципалитеты, провели итоговые встречи с народными избранниками. Для кандидатов врио Главы Чувашии Олегом Николаевым было инициировано создание коммуникационных площадок, чтобы каждый кандидат мог показать себя местным депутатам: встретиться, рассказать о своем видении развития республики, получить поддержку. Встречи проводились с 3 по 15 июля. На прошлой неделе, в среду, прошли заключительные встречи в ДК «Химик» в г. Новочебоксарске и ДК «Салют» в Чебоксарах. Графики проведения встреч с депутатами получил каждый претендент на должность руководителя Чувашии. Всего было организовано 24 таких мероприятия во всех городах и районах республики, в каждом из них приняли активное участие по 5-6 активных кандидатов.

Ранее мы сообщали о 10 претендентах на должность Главы Чувашии . На сегодняшний день на пост Главы Чувашии претендуют 12 кандидатов. Из них в порядке самовыдвижения – врио главы республики Олег Николаев, гражданский активист Юрий Шакеев, адвокат Николай Коклейкин, индивидуальный предприниматель Андрей Ильдеменов, Юрий Сидоров и Роман Васильев. От КПРФ на выборы пошел Александр Андреев, от ЛДПР – Константин Степанов, от «Патриотов России» – Сергей Матвеев, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Николай Степанов. Также на должность главы Чувашии претендует временно неработающий Петр Петрянкин и видеоблогерь Максим Чепель. Они подали документы в ЦИК 14 июля, как самовыдвиженцы. Петр Петрянкин, который называет себя сторонником НОД (Национальное освободительное движение), в социальной сети ВКонтакте выложил свою предвыборную программу. Если станет Главой Чувашской Республики, то ожидается запуск проекта закона об общинных Родовых поместьях на базе готового и принятого в Белгородской области «О родовых поместьях в Белгородской области»; запуск проекта «Одноэтажная Чувашия», по которому будет проводиться инвентаризация сельхозземель в радиусе 16 км от ведущих городов Чувашии, На территориях Чувашской Республики планируется изыскать земли в 160 га до 560 га для организации агропоселений с выделением на каждую семью 99 соток в ЛПХ и 1,1 га под сельхозпроизводство в рамках сельхозпотребительского кооператива (СПОК) с подведением всех коммуникаций и дорог к каждой семье; запуск электротехнического кластера Республики на новый уровень: на базе Чебоксарского завода промышленных тракторов он планирует организовать завод по производству скоростных поездов (совместно с Сычуань Китай) и др. Видеоблогер Максим Чепель о выдвижении себя на пост Главы Чувашии сообщил своим подписчикам в Instagram, где он активно сообщает о своих действиях и собирает подписи в поддержку себя. В настоящее время он занимает должность консультанта в «Декамонт».

Напомним, народные штабы работают с 10 утра по 18 часов вечера без обеда.

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