В целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции налогоплательщикам рекомендуется минимизировать личное посещение налоговых органов. Об этом сообщили в Межрайонной налоговой инспекции №5.

Большинство вопросов можно решить дистанционно через сайт ФНС России www.nalog.ru , воспользовавшись интерактивными сервисами Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика», «Обратится в ФНС России», «Часто задаваемые вопросы».

Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн и др.

Обратится в налоговые органы можно и через Портал государственных и муниципальных услуг или по телефону Единого Контакт-центра ФНС России по номеру 8-800-222-22-22.

Позвонить можно и по телефонам, указанным на сайте ФНС России в разделе «Контакты» в карточке каждой инспекции.

В налоговой инспекции просят с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым Федеральной налоговой службой в сложившейся ситуации.

20.03.2020

www.tavanen.ru