В рамках еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с членами Правительства республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков сообщил, что в минувшие выходные опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 1378-р, предусматривающее выделение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с данным распоряжением Чувашия получит 272 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов консолидированного бюджета республики, образовавшихся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

По поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева подготовлено несколько вариантов оказания аналогичной помощи муниципалитетам.

По расчетам, проведенным Минфином Чувашии, выпадающие доходы за истекшие четыре месяца 2020 года наблюдаются в 13 муниципальных образованиях на общую сумму 85,5 млн рублей.

Наибольшие суммы выпадающих доходов имеют г. Новочебоксарск – 29,5 млн. рублей, г. Чебоксары – 13,1 млн. рублей, г. Шумерля – 12,3 млн. рублей.

«Минфином России регионам компенсируется порядка 35% от плановой цифры или около половины от объемов фактического снижения доходов. Однако в Чувашии по решению Олега Николаева муниципальным образованиям будет возмещено 75% их выпадающих доходов (без учета акцизов на нефтепродукты и транспортных налогов, зачисляемых в Дорожные фонды муниципалитетов). То есть общая сумма, которая будет направлена местным бюджетам составит более 64 млн рублей», – отметил Михаил Ноздряков.

В настоящее время Минфином Чувашии разрабатываются Правила распределения указанных средств муниципалитетам.

25.05.2020

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