Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 8 июня 2020 года на должность прокурора Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики назначен старший советник юстиции Евгений Ортиков.

Ортиков Евгений Владимирович родился в 1979 году в Шумерлинском районе Чувашской Республики.

В 2002 году окончил юридический факультет Чувашского государственного университета. Был принят на службу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Красночетайского района. Затем им последовательно занимались должности помощника, старшего помощника Шумерлинского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Красночетайского района, заместителя прокурора Ленинского района г. Чебоксары, заместителя начальника отдела прокуратуры республики, старшего помощника прокурора республики.

С 2019 года по настоящее время он состоял в должности Чебоксарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашской Республики.

9.06.2020

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