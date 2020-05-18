15 мая т.г. прошел заключительный этап республиканского конкурса «Учитель года Чувашии — 2020». В нем приняли участие 7 финалистов. Они успешно прошли первый тур конкурса, который в этом году в связи с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции впервые прошел в формате онлайн.

Мероприятие началось с видеообращения к финалистам конкурса врио Главы Чувашии. Олег Николаев отметил, что проводить конкурс в республике стало доброй традицией и подчеркнул: «В региональном этапе участвуют яркие творческие педагоги, имеющие авторские наработки в обучении подрастающего поколения». Врио Главы региона высоко оценил роль учителей в воспитании подрастающего поколения и пожелал всем финалистам успехов, а победителю достойно представить нашу республику на всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2020».

В открытой дискуссии конкурса принял участие министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев, который обсудил с педагогами актуальные проблемы образования.

Министр сказал: «Конкурс «Учитель года» позволяет каждому педагогу продемонстрировать свой опыт, повышает престиж учительской профессии. Это не только конкурс, а настоящая школа профессионального мастерства, возможность учиться у своих коллег, уникальная площадка для обмена опытом, интересными идеями и инновационными подходами». Сергей Петрович пожелал всем успешного выступления в финале, ярких впечатлений от конкурса и новых достижений.

В ходе открытой дискуссии разговор шел о плюсах и минусах дистанционного и ценностях традиционного школьного образования, уроках патриотизма, нужно ли пересматривать пятибалльную оценочную систему, какими качествами должен обладать современный учитель. Учителя продемонстрировали свою профессиональную компетентность, умение отстаивать свою точку зрения.

По итогам методического семинара и открытой дискуссии авторитетное республиканское жюри определило 5 лауреатов:Светлана Гаврилова, учитель математики школы п. Опытный Цивильского района,Александр Григорьев, учитель истории чебоксарской школы № 45,Александр Карпов, учитель истории новочебоксарской школы № 8,Анастасия Тарасова, учитель географии Шоршелской школы имени А. Г. Николаева Мариинско-Посадского района,Альмира Хабибуллина, учитель английского языка Токаевской школы Комсомольского района.

18.05.2020

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