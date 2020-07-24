Об этом она заявила 24 июля в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. По мнению руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской статистика тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в регионе, не соответствует действительности.

«По данным Минздрава Чувашии 3485 человек выздоровели и 2898 болеют. Но у нас есть сомнения, что эта статистика правильная, потому что ежедневно выздоравливает 20-30 человек, возможно туда не входят те, которые лечатся на дому. Минздрав дает статистику только по стационару. Считаю, что статистику надо еще раз уточнить и проанализировать», — сказала она.

Ранее министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, говоря о показателях распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики, сообщил, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,83, процент свободного коечного фонда равен 101,9 %, показатель тестирования — 90,9 % на 100 тысяч населения.По данным регионального минздрава по состоянию на 23 июля зафиксировано 6390 случаев инфицирования COVID-19.