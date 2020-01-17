Для Крещенских купанийв Чувашии планируют организовать более 100 мест для купания, ожидаемое посещение 25-30 тысяч человек. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Граждан в крещенскую ночь призывают окунаться только в тех купелях, которые специально для этого подготовлены органами местного самоуправления, поскольку только там будет обеспечена безопасность граждан. В указанных местах будут дежурить спасатели и медики, полиция. Указанные места будут оборудованы в соответствии с установленными нормами, здесь будут дополнительно развёрнуты палатки для обогрева и раздевалки.

В целях обеспечения безопасности людей спланированы силы и средства в количестве порядка 500 человек и 150 единиц техники.

Справочно В первую очередь стоит обратить внимание на глубину проруби. Идеальное место для первого погружения — мелкий водоем (1,8 метров). Ни в коем случае нельзя окунаться, не разогрев свое тело. Перед вхождением в воду медики советуют размяться, совершив несложные физические упражнения, включенные в обычную зарядку. Совершая эти процедуры, желательно не вспотеть. Перед вхождением в прорубь стоит обратить внимание на свою обувь. Она должна легко сниматься. Самый оптимальный вариант — носки из шерсти или тёплые ботинки на меху. Несмотря на то, что Крещение предусматривает погружение в воду, с головой погружаться врачи не рекомендуют, так как существует риск рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Погружение в прорубь происходит с ног — вперед головой ни в коем случае нельзя. Плавать в воде не рекомендуется, достаточно находиться в воде всего одну минуту. Для того, чтобы гарантировать телу комфорт, стоит заранее запастись махровым полотенцем, после погружения в воду трижды окунуться, затем выйти и им растереться. Затем можно выпить чашку горячего кофе или чая. Ни в коем случае нельзя употреблять крепкие спиртные напитки.

17.01.2020

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