МЧС предупреждает о 36-градусной жаре в Чувашии

7 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 7, 8 июля 2020 года в большинстве районов Чувашии ожидается «оранжевый» уровень опасности (жара 31…36 °С). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии. 

В период жары резко возрастет угроза природных пожаров и гибели людей на водных объектах, угнетения и гибели сельскохозяйственных культур. Неблагоприятные погодные условия могут сказаться на ухудшение самочувствия людей.

Как сообщает сайт «Погода в Чувашии»,  заметное понижение температуры воздуха до комфортных значений (20-25 градусов) ожидается только в пятницу, после прохождения холодного фронта с грозовыми дождями. 

7.07.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости