По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 7, 8 июля 2020 года в большинстве районов Чувашии ожидается «оранжевый» уровень опасности (жара 31…36 °С). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В период жары резко возрастет угроза природных пожаров и гибели людей на водных объектах, угнетения и гибели сельскохозяйственных культур. Неблагоприятные погодные условия могут сказаться на ухудшение самочувствия людей.

Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», заметное понижение температуры воздуха до комфортных значений (20-25 градусов) ожидается только в пятницу, после прохождения холодного фронта с грозовыми дождями.

7.07.2020

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