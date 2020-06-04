В соответствии с информацией Чувашского Гидрометеоцентра, 5 июня 2020 года в Чебоксарах и местами по Чувашской Республике ожидается «жёлтый» уровень опасности — местами гроза, местами сильный дождь: вечер 4 июня — первая половина ночи. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов. А также прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, в т.ч. необорудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).

4.06.2020

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