По информации Гидрометцентра Чувашии, 31 мая на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Местами возможна гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.

Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).

30.05.2020

www.tavanen.ru