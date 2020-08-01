По сообщению Гидрометцентра Чувашии, 1-2 августа на территории республики прогнозируются опасные погодные явления. Местами ожидается сильный дождь с грозой. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Непогода может привести к обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций, нарушениям в работе дорожно-коммунальных служб.

Рекомендуем гражданам при грозе и сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).